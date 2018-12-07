شاهد.. كواليس حلقة شاروخان في برنامج "Trending" (صور)
الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 02:48 ممريم الشريف
شارك مذيعات برنامج"Trending" النجم الهندي شاروخان الرقص على أغنية "جبرا فان" للمطرب المغربى عبد الفتاح جريني.
وكشفوا عن مدى صعوبة الرقصه، هذا ما جعلهم يتوقفوا ويستعينوا بالفرقة الهندية التى صاحبت "خان"
برنامج"Trending" يعرض على قناة MBC 1، تقديم المذيعة مريم سعيد، عنود بدر، وولاء الفايق.
وكشفوا عن مدى صعوبة الرقصه، هذا ما جعلهم يتوقفوا ويستعينوا بالفرقة الهندية التى صاحبت "خان"
برنامج"Trending" يعرض على قناة MBC 1، تقديم المذيعة مريم سعيد، عنود بدر، وولاء الفايق.
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