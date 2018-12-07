سعر الذهب اليوم الجمعة 7-12-2018 وارتفاع جديد في عيار 21 

استقرت أسعار الذهب قبل نهاية التعاملات اليوم الجمعة، ختام تعاملات الاسبوع بالرغم من إغلاق البورصة الدولية للمعادن عن ارتفاع بسعر الذهب ليصل سعر الأوقية لـ 1243.60 دولار، ليواصل الارتفاع للجلسة الثانية على التوالى الذى تبعه ارتفاع بأسعار الذهب بالسوق المصري بنحو جنيه واحد خلال التعاملات المسائية، وشهد الذهب في مصر ارتفاع خلال تعاملات اليوم الجمعة 7-12-2018 حيث ارتفع سعر عيار 21 نحو جنيهين.





وفيما يلى سعر الذهب في مصر:





سعر الجنيه الذهب 4944 جنيها





سعر الذهب عيار 18 529.70 جنيه





سعر الذهب عيار 24

706 جنيهات





سعر الذهب عيار 21 618 جنيها





العوامل المؤثرة في اسعار الذهب





يتأثر سعر الذهب في السوق المصري بالسعر العالمي للمعدن النفيس في بورصات المعادن العالمية، ويتحكم في السعر العالمي له ارتفاع الطلب عليه أو انخفاضه، ويرتبط سعر الذهب بسعر الدولار بسوق العملات العالمية بطريقة عكسية، حيث يؤدي ارتفاع سعر الدولار ببورصات العملات لتراجع سعر الذهب، حيث يبيع المستثمرين حصص لهم في الذهب لشراء الدولار، مع توقعاتهم لارتفاعه، وفي حال تراجع سعر الدولار بسبب القرارات السياسية والاقتصادية الأمريكية يتجه المستثمرين لشراء الذهب باعتباره استثمارا آمنا.



