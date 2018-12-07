المؤبد لـ"بديع" في أحداث "مكتب الإرشاد" وضبط شبكة دولية للاتجار بالبشر.. أبرز الأحداث x أسبوع

شهدت الساحة العامة سواء المحلية أو العالمية، خلال الأسبوع المنصرم، أحداث هامة أبرزها الرقابة الإدارية تضبط شبكة دولية للاتجار بالبشر، تعطيل الدراسة وإغلاق الموانئ بسبب سوء الأحوال الجوية.

الرقابة الإدارية تضبط شبكة دولية للاتجار بالبشر

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من ضبط شبكة دولية للإتجار فى البشر، ضمت 20 متهمًا من المصريين والأجانب من جنسيات عربية وأوروبية، بتهمة التورط فى جرائم استغلال حاجة بعض السيدات وممارسة الضغوط عليهم للاشتراك فى أعمال منافية للآداب وجلب مخدر الهيروين والأيس والكريستال والترامادول من تركيا والهند عبر المنافذ الجوية والبرية وترويجها على عملائهم من الشباب.

بعرض الأمر على النائب العام، أصدر قرارا بندب نيابة الأموال العامة للتحقيق فى القضية، حيث أسفرت أعمال المراقبات السرية، عن تأكيد الوقائع وتوثيقها، ومن ثم إصدار قرار بضبط كافة المتهمين وتفتيش مقار سكنهم وعملهم وأحد الكافتيريات المشبوهة بمنطقة المهندسين.

تعطيل الدراسة وإغلاق الموانئ بسبب سوء الأحوال الجوية

شهدت محافظات الجمهورية، حالة من الطقس السيئ خلال الأيام الماضية، وأعلنت محافظة القاهرة حالة الطوارئ، استعدادًا لسقوط الأمطار، ووجه المهندس عادل حسن رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى، بنشر المعدات استعدادًا للأمطار.

وأغلقت هيئة ميناء الإسكندرية، بوغازي الإسكندرية والدخيلة اليوم الثاني على التوالي، نظرًا لسوء الأحوال الجوية مع انتظام حركة الشحن والتفريغ بالميناء، نظرًا لارتفاع الأمواج وسرعة الرياح إلى المعدلات التي لا تسمح بحركة اللنشات وصعود ونزول المرشد من وعلى السفينة بشكل أمن.

وتوقفت الحركة الملاحية بنهر النيل وإغلاق بوغاز رشيد وكذلك توقف حركة الصيد بمناطق ادكو ورشيد بسبب ارتفاع حركة الأمواج، ومن جانبه قرر اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، تعطيل الدراسة بالفترة المسائية يوم الأربعاء في 4 مراكز على مستوى المحافظة وهي ديروط والقوصية ومنفلوط وأبنوب، حفاظًا على سلامة الطلاب والمعلمين على أن يتم تعطيلها في أي أماكن أخرى قد يحدث فيها سقوط أمطار.

رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون لميكنة خدمات التأمين الصحي الشامل

شهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارات الصحة والإنتاج الحربي والاتصالات بشأن ميكنة خدمات التأمين الصحي الشامل في مرحلته الأولى التي ستنطلق من محافظة بورسعيد.

تحرير سعر الدولار الجمركي

البداية، حينما أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن رفع سعر الدولار الجمركي على السلع غير الضرورية والترفيهية مع استمرار تثبيـت سعره بالنسبة للسلع الإستراتيجية عند 16 جنيهًا، وذلك بدايةً من أول ديسمبر من العام الجاري وحتى أخر الشهر ذاته.

وقال وزير المالية، إن سعر الدولار الجمركي على السلع الترفيهية وغير الضرورية سيتم احتسابه وفقًا لسعر الدولار المعلن من قبل البنك المركزي عن الشهر السابق لضمان استقرار سعر الدولار الجمركي.

وبحسب بيانات البنك المركزي، فإن سعر الدولار بالبنك بلغ 17.86 جنيه للشراء، و17.95 جنيه للبيع، وهو ما يزيد على سعر الدولار الجمركي المحدد من قبل البنك المركزي بما يزيد بنحو 1.8 جنيه.

معرض إيديكس 2018

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة، فعاليات معرض مصر للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018"، يوم الاثنين، في مركز مصر للمعارض الدولية، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الدفاع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من كبار رجال الدولة ، بالإضافة إلى 10 وزراء دفاع هم وزراء دفاع الإمارات وعمان والسودان وفرنسا واليونان وقبرص وجنوب السودان والكاميرون وكوريا الجنوبية والصومال، فضلا عن 7 رؤساء أركان و7 وزراء للإنتاج الحربي من الدول الشقيقة والصديقة.

يعد المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018"، الأول في منطقة شمال ووسط أفريقيا، وبدأت مراسم افتتاحه بعرض فيلم تسجيلي من إنتاج إدارة الشئون المعنوية بعنوان "مصر القوة والسلام"، فضلًا عن عرض أغنية بعنوان "أرض الأمان".

الحكم على بديع و 12 قيادة إخوانية في أحداث مكتب الإرشاد

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة محمد بديع، المرشد العام للإخوان، ومحمد خيرت الشاطر، ورشاد بيومي، و3 أخرين بالسجن المؤبد و12 أخرين من قيادات الاخوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ" أحداث مكتب الارشاد".

وبرأت المحكمة ذات المتهمين في تهمتين آخرتين وهى القتل والشروع فيه وحيازة وإحراز مفرقعات.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين الدكتور عادل السيوي وحسن السايس وسكرتارية حمدى الشناوى.