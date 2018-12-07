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290 ألف جنيه حصيلة مدير مكتب رئيس كهرباء شمال القاهرة من بيع باقات الإنترنت للعاملين

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 02:33 م
290 ألف جنيه حصيلة مدير مكتب رئيس كهرباء شمال القاهرة من بيع باقات الإنترنت للعاملين
الدكتور محمد شاكر - وزير الكهرباء
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محمد صلاح الحج
 
كان لخبر استدعاء نيابة الأموال العامة، للمحاسب «أ.ف»، بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، للتحقيق فى واقعة تربح عن طريق شركات الاتصالات وقع الصدمة على العاملين بالشركة.

حصلت «الفجر» على خطاب رسمى من شركة اتصالات يفيد تحويل مبلغ 289 ألف جنيه لصالحه كونه المفوض رسمياً من الشركة للتعامل مع شركة الاتصالات فى الحصول على عروض خاصة بالعاملين بشركته.

وقام رئيس الشركة بتشكيل لجنة من الشئون القانونية، للتحقيق فى الواقعة والتأكد من صحتها.
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