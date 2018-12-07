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عمرو سعد يوجه رسالة غامشة لوالده على "إنستجرام" (صورة)

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 02:30 م
عمرو سعد يوجه رسالة غامشة لوالده على إنستجرام (صورة)
صورة أرشيفية
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الفجر الفني
 
وجه الفنان عمرو سعد، رسالة شكر لوالده المتوفي عبر صفحته الشخصية على موقع الصور الشهير "إنستجرام" ونشر صورة له وعلق عليها قائلًا: "أبويا الغالي.. شكرًا للبشرى الرسالة وصلت.. ربنا يجمعنا على خير يا حبيبي يا أحلى إنسان".

ومن المقرر أن يشارك عمرو سعد، في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "بركة" بعد أن تم تأجيله رمضان الماضي.

مسلسل "بركة" تأليف محمد الشواف، وإخراج محمد بركة، للمنتج تامر مرسي، بطولة عمرو سعد، هالة صدقي، كمال أبو رية، عايدة رياض، عمر زهران، أحمد حلاوة، محمد لطفى، مصطفى درويش، هنادي مهنى، عمرو زهران، أحمد جمال سعيد.
عمرو سعد يوجه رسالة غامشة لوالده على "إنستجرام" (صورة)
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