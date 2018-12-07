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سعر الريال السعودي أمام الجنيه خلال التعاملات اليوم الجمعة 7-12-2018

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 02:30 م
سعر الريال السعودي أمام الجنيه خلال التعاملات اليوم الجمعة 7-12-2018
سعر الريال السعودي أمام الجنيه
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شهد سعر الريال السعودي حالة من الاستقرار منذ انتهاء موسم عمرة المولد النبوي ليستقر سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الجمعة 7-12-2018، في البنوك الحكومية والخاصة، ليسجل الريال السعودي سعر 4.75 جنيه للشراء، 4.78 جنيه للبيع بالبنك الأهلى المصرى، وفيما يلي أسعار الريال السعودي فى البنوك العامة والخاصة:

اسعار الريال السعودى في مصر 

سعر الريال السعودي فى البنك المركزى المصرى
4.75  جنيه للشراء
4.79  جنيه للبيع

سعر الريال السعودي فى البنك الأهلى المصرى
4.75 جنيه للشراء
4.78  جنيه للبيع

سعر الريال السعودي فى بنك مصر
4.75   جنيه للشراء
4.76  جنيه للبيع

سعر الريال السعودي فى البنك التجارى الدولى 
4.74 جنيه للشراء
4.78 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي فى بنك الإسكندرية
4.73  جنيه للشراء
4.77  جنيه للبيع

سعر الريال السعودي أمام الجنيه خلال التعاملات اليوم الجمعة 7-12-2018
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