استقر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة 7-12-2018 ، عند سعر الإغلاق الذى سجلته ختام تعاملات أمس، حيث سجل سعر العملة الأمريكية بالبنك الأهلى المصرى 17.78 جنيه للشراء، 17.88 جنيها للبيع، فيما سجل سعر صرف الدولار فى بنك مصر، والذى ارتفع به قرشا واحدا عن البنك الأهلى مسجلا 17.79 جنيها للشراء، و 17.89 جنيه للبيع، ونتيجة استقرار العملة الامريكية في البنوك وارتفاع سعر الدولار الجمركى على اللسع الترفيهية يشهد السق المحلى حالة من التخبط وخاصة سوق الاستيراد، بينما استقر سعر الدولار الجمركى للسلع الاساسية عند 16 جنيها.





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع





سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.86 جنيه للشراء 17.96 جنيه للبيع





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع





سعر الدولار فى بنك مصر

17.79 جنيه للشراء

17.89 جنيه للبيع





سعر الدولار في البنوك اليوم 7-12-2018 واستقرار العملة الأمريكية والدولار الجمركي







