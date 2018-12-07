ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

سعر الدولار في البنوك اليوم 7-12-2018 واستقرار العملة الأمريكية والدولار الجمركي

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 02:24 م
سعر الدولار في البنوك اليوم 7-12-2018 واستقرار العملة الأمريكية والدولار الجمركي
سعر الدولار في البنوك اليوم
طباعة
 
استقر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة 7-12-2018 ، عند سعر الإغلاق الذى سجلته ختام تعاملات أمس، حيث سجل سعر العملة الأمريكية بالبنك الأهلى المصرى 17.78 جنيه للشراء، 17.88 جنيها للبيع، فيما سجل سعر صرف الدولار فى بنك مصر، والذى ارتفع به قرشا واحدا عن البنك الأهلى مسجلا 17.79 جنيها للشراء، و 17.89 جنيه للبيع، ونتيجة استقرار العملة الامريكية في البنوك وارتفاع سعر الدولار الجمركى على اللسع الترفيهية يشهد السق المحلى حالة من التخبط وخاصة سوق الاستيراد، بينما استقر سعر الدولار الجمركى للسلع الاساسية عند 16 جنيها.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 
17.78 جنيه للشراء
17.88 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 
17.86 جنيه للشراء
17.96 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.86 جنيه للشراء
17.96 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 
17.86  جنيه للشراء
17.96  جنيه للبيع

 سعر الدولار فى بنك مصر
 
17.79  جنيه للشراء
17.89  جنيه للبيع

سعر الدولار في البنوك اليوم 7-12-2018 واستقرار العملة الأمريكية والدولار الجمركي
 

 

المزيد عن: سعر الدولار في مصر سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار في بنك القاهرة سعر الدولار فى بنك اسكندرية سعر الدولار في البنوك سعر الدولار فى البنك الاهلى سعر الدولار الجمركى اليوم سعر الدولار الجمركى سعر الدولار الدولار اسعار الدولار الان اسعار الدولار
>
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
كأس مصر
سموحة
-
x
19:00
-
الاتحاد
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
-
x
21:30
-
إنتر ميلان
الدوري السعودي
الوحدة
-
x
17:20
-
التعاون
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/7/2018 3:20:22 PM