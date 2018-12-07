صدى - السعودية| مصرع وإصابة 13 شخصا جراء حادث مروري بالعلا

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شهد طريق ”الوجه – العلا” حادثًا مروريًا، حيث تباشر الجهات الأمنية والإسعافية الحادث بمحافظة العلا.





وأسفرت الحادثة عن إصابة 6 أشخاص، ووفاة 7 أشخاص متأثرين بإصاباتهم.





تجدر الإشارة إلى أن بعض الحالات المُصابة والمتوفاة كانت محتجزة قبل تحريرها بمعرفة رجال الدفاع المدني؛ فيما نُقل المصابون إلى مستشفى الأمير عبد المحسن بالعلا، ولا يزال العمل جاريًا على نقل المتوفين.



