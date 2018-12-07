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غدا.. انطلاق جلسة البرلمان العربي الإجرائية لانتخاب الرئيس ونوابه

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 02:21 م
غدا.. انطلاق جلسة البرلمان العربي الإجرائية لانتخاب الرئيس ونوابه
صورة أرشيفية
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وكالات
 

تنطلق جلسة البرلمان العربي الخاصة، غدا السبت، لإجراء الانتخابات على منصب رئيس البرلمان العربي ونواب رئيس البرلمان ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم، وذلك لمدة عامين وفقاً للنظام الأساسي للبرلمان العربي، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحا بالقاعة الكبرى، بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة. 

وتُجرى الانتخابات في البرلمان العربي عن طريق الاقتراع السري المباشر لأعضاء البرلمان العربي الحاضرين جلسة الانتخاب، برئاسة أكبر أعضاء البرلمان العربي سناً.

وسوف يستأنف البرلمان العربي اجتماعات لجانه الأربع الدائمة وفق تشكيلها الجديد يومي الأحد والإثنين الموافقين  9 و10 ديسمبر 2018م. 

كما سيعقد مكتب البرلمان العربي، بتشكيله الجديد اجتماعه يوم الإثنين 10 ديسمبر 2018م لإقرار جداول أعمال الجلسة الثالثة من دور الانعقاد الثالث للبرلمان العربي، والتي ستعقد صباح يوم الثلاثاء الموافق 11 ديسمبر 2018م، بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة.

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