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شاروخان يوجه رسالة لجمهوره في الوطن العربي

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 02:20 م
شاروخان يوجه رسالة لجمهوره في الوطن العربي
صورة أرشيفية
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مريم الشريف
 
أكد الفنان الهندي شاروخان، أن أغنية "جبرا فان" التى قدمها المطرب المغربى عبد الفتاح جريني لفيلمه، تم ترجمتها إلى 24 لغة، لافتا إلى أن الموسيقى نفسها لكن باللهجة المغربيه كانت أجمل.


كما وجهه "خان" رسالة خلال لقائه فى برنامج"Trending" المعروض على MBC 1، إلى معجبيه فى العالم العربى، بأنه أصبح نجم بفضلهم، مطالبا لهم بمشاهدة فيلمه الجديد"zero"، فهو فيلم عائلي سيستمتعون به.
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