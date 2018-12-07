القليوبي: مصر ستحقق فائض من الغاز بحلول 2020



وأشار "القليوبي"، خلال حواره ببرنامج "ملفات" المذاع عبر قناة النيل للأخبار، اليوم الجمعة، إلى أن مصر بحلول 2020 ستكون دولة لديها فائض من الغاز يصل إلى 2،2 مليار قدم مكعب يوميا فوق استخدامات الدولة.



ولفت إلى أن الدولة مازالت تدعم السولار حتى الآن بنحو 43%، منوها بأن الدولة تحرص الآن على توصيل الغاتز الطبيعي للمنازل كعنصر أمان، وللتوفير.



قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن قدراتنا من إنتاج الغاز جيدة جدًا، حيث تستهلك مصر 3،6 مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا.