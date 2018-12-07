شاهد.. هبة مجدي تغني "زروني كل سنة مرة" للمرة الأولى (فيديو)

نشرت الفنانة هبة مجدي، مقطع فيديو يجمعها مع زوجها المطرب محمد محسن، يغنيان بصحبة أصدقائهم أغنية "زوروني كل سنة مرة".

وانتهت مؤخرًا "مجدي"، من تصوير فيلم قصير، بعنوان "حب إيه"، وشاركها في بطولته كل من رانيا يوسف، وعدد من النجوم الشباب.

وفى سياق متصل، تعكف هبة مجدي على قراءة سيناريو فيلم سينمائي جديد، إضافة إلى تلقيها عرض للمشاركة في بطولة مسلسل جديد من نوعية الـ 45 حلقة، يعتمد على البطولة الجماعية، وخلال الأيام المقبلة ستحدد موقفها منه.