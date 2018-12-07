سعر الدولار في البنك الاهلى المصرى والبنوك العاملة في مصر اليوم الجمعة 7 -12-2018





سعر الدولار في البنك الاهلى المصرى





سجل سعر الدولار في البنك الاهلى المصري نحو 17.87 جنيها للشراء ، فيما سجل سعر بيع الدولار في البنك الاهلى المصري نحو 17.88 جنيها ، بينما سجل الدولار في البنك المركزى المصري نحو 17.85 جنيها ، 17.95 جنيها ، وهو اقل من سعر امش بقرشا واحدا.





سعر الدولار في بنك hsbc





17.89 حنيها لشراء الدولار

17.96 جنيها لبيع الدولار





سعر الدولار في بنك التعمير والاسكان





17.88 جنيها لشراء الدولار

17.96 جنيها لبيع الدولار





سعر الدولار في السوق السوداء واعلى سعر لشراء الدولار

سجل الدولار في السوق السوداء نحو 17.89 جنيها وبذلك يكمل الدولار مسيرة الاستقرار في السوق الموازى خلال تعاملات الاسبوع بالكامل ، فيما سجل الدولار اعلى سعل لشراء من خلال مصرف ابو ظبي الاسلامى بنحو 17.89 جنيها للشراء ، و17.96 جنيها للبيع وهو اعلى سعر لعملة الدولار في مصر اليوم الجمعة.





سعر الدولار في بنك مصر





17.79 جنيها لشراء الدولار

17.89 جنيها لبيع الدولار





توقعات سعر الدولار في المستقبل

في ظل حالة الاضطراب الطفيف التي يشهدها سعر الدولار في البنوك المحلية في مصر يتوقع الخبراء استمرار حالة من الاستقرار النسبي في السوق المحلة خلال الفترة القليلة المقبلة بسبب الاضطراب الذي يشهده سعر العملة الامريكية على مستوى العالم.





سعر الدولار في البنك الاهلى المصري والبنوك العاملة في مصر اليوم الجمعة 7 -12-2018

سجل الدولار حالة من الاستقرار في البنوك الحكومية والخاصة خلال منتصف التعاملات الرسمية للبنوك اليوم الجمعة 7-12-2018 في، وذلك من خلال تحديث يومى تقدمه بوابة الفجر الالكترونية بشكل يومى ، وسجل سعر صرف الدولار في البنك الاهلى المصري نحو 17.78 جنيها للشراء، و17.88 جنيها للبيع ويعتبر البنك الاهلى اقل بنك لبيع الدولار خلال تعاملات اليوم الجمعة وترصد فيما ياتي اسعار الدولار في مختلف البنوك العاملة في مصر وجاءت على النحو التالي: