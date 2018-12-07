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السلطات التركية تشن حملة اعتقالات جديدة على صلة بالانقلاب الفاشل

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 01:20 م
السلطات التركية تشن حملة اعتقالات جديدة على صلة بالانقلاب الفاشل
صورة أرشيفية
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وكالات
 

اعتقلت السلطات التركية، اليوم الجمعة، عشرات العسكريين الذين يشتبه بصلتهم بالداعية فتح الله غولن، العدو اللدود لأنقرة التي تتهمه بتدبير محاولة انقلاب في 2016.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية، أن نيابة أنقرة أصدرت مذكرات توقيف تستهدف 87 من قدامى ضباط الصف الملحقين بقيادة سلاح الجو. واستُجوب 41 منهم في الفترة الصباحية.

من جهة أخرى، أصدر المدعي العام لإسطنبول مذكرات توقيف ضد 41 دركياً، معظمهم ضباط أو ضباط صف.

ويُشتبه في أن هؤلاء العسكريين على علاقة بحركة الداعية غولن، الحليف السابق للرئيس رجب طيب أردوغان، والذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب في 15 يوليو (تموز) 2016.

وينفي غولن المقيم في الولايات المتحدة منذ حوالى عشرين عاماً، أي تورط في محاولة الانقلاب.

ومنذ محاولة الانقلاب الفاشلة، قامت السلطات التركية بعمليات تطهير واسعة النطاق بشكل غير مسبوق. فأوقف أكثر من 55 ألف شخص، وأقيل 140 ألفا أو أوقفوا عن تأدية مهامهم الوظيفية.

ولم تتراجع هذه التوقيفات على ما يبدو، لأن السلطات تعلن عن عمليات دهم جديدة كل أسبوع تقريباً. فأصدرت السلطات التركية الثلاثاء مذكرات توقيف شملت حوالى 300 شخص مشبوهين بأنهم من أنصار غولن.

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