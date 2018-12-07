"سنظل متحالفين".. فضيحة أردوغان مع السفاح شارون (فيديو)





أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداول مقطع فيديو قديم، للقاء يجمع رئيس الوزراء التركي آنذاك رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرييل شارون، بالقدس، خلال أحد المناسبات.





وأظهر مقطع الفيديو، ترحيب رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنظيره التركي، قائلًا: "مرحباً بك في القدس عاصمة الأمة اليهودية وإسرائيل".





وعلق "أردوغان"، علي تصريحات "شارون"، بأنه من دواعي سرورنا أن نكون مع الشعب اليهودي، حيث منذ القرن الخامس عشر وحتي يومنا هذا ولا تزال علاقتنا واضحة أمام الجميع، وهي تحالف أسلافنا لتحقيق السلام، ولأننا أحفاد أجدادنا سنظل متحالفين لتحقيق السلام، فنحن هنا لأسباب تاريخية وأمل أن تنجح مساعينا.



