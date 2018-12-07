فورد تستعد لإنتاج أول كروس أوفر كهربائية

قالت مجلة "أوتو موتور أوند شبورت" أن شركة فورد الأمريكية تخطط لإنتاج أول سيارة من فئة الكروس أوفر تعتمد على نظام الدفع الكهربائي الخالص، وتحمل اسم "Mach E" حتى الآن.





وكشفت المجلة الألمانية أن السيارة الجديدة تحمل بعض جينات الأيقونة موستانج الرياضية، غير أن السيارة الرياضية متعددة الأغراض تعتمد على منصة شقيقتها Focus.





وتتميز السيارة رباعية الأبواب من خلال الخطوط التصميمية النحيفة، والأبواب الأربعة، والروح الشرسة لسيارة موستانج، وتصل هذه السيارة الكهربائية رباعية الدفع إلى مدى السير 500 كلم.



