سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 7-12-2018 في مصر 

يشهد سعر الريال السعودى استقرار ملحوظًا أمام العملات والجنيه المصري في مصر بجميع البنوك المصرية الرسمية والسوق السوداء خلال بداية التعاملات الرسمية الصباحية اليوم الجمعة 7-12- 2018، ومن خلال التقرير الأتي نتعرف على أسعار صرف الريال السعودى في البنوك الهامة بحسب أخر الاحصائيات الرسمية الصادرة عن البنك المركزى المصري.





سعر الريال السعودى اليوم فى السوق السوداء





استقر سعر الريال السعودى في السوق السوداء والبنوك خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الجمعة 7-12-2018، حيث سجل سعر الريال السعودى السوق السوداء نحو 4.70 جنيها.





سعر الريال السعودي فى البنك التجارى الدولى سعر شراء الريال السعودى 4.74 جنيه للشراء سعر بيع الريال السعودى 4.78 جنيه للبيع





سعر الريال السعودى في مصر





سجل سعر الريال السعودى في بنك مصر نحو 4.76 جنيها للشراء و4.77 جنيها للبيع، بينما سجل سعر الريال السعودى في بنك ابو ظبي الإسلامي 4.77 جنيها و4.79 جنيها، أما سعر الريال السعودى في البنك التجاري الدولى فسجل نحو 4.74 جنيها، 4.79 جنيها، وسجل الريال السعودى في بنك كريدى أجريكول 4.74 جنيها، 4.79 جنيها.





سعر الريال السعودي فى بنك مصر

سعر شراء الريال السعودى 4.75 جنيه للشراء

سعر بيع اليال السعودى 4.76 جنيه للبيع





سعر الريال السعودي فى البنك المركزى سعر شراء الريال 4.75 جنيه للشراء سعر بيع الريال 4.79 جنيه للبيع





سعر الريال السعودي فى البنك الأهلى المصرى 4.75 جنيه للشراء 4.78 جنيه للبيع



