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الزمالك يعاقب علاء والنقاز

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 01:10 م
الزمالك يعاقب علاء والنقاز
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أحمد الهواري
 
ينوي مسؤولو الزمالك معاقبة محمود علاء وحمدي النقاز وتوقيع غرامة مالية على الثنائي بسبب حصولهم على بطاقات صفراء في لقاء المصري البورسعيدي.

وكان محمود علاء قد حصل على الإنذار الثالث بالأمس في مباراة فريقه أمام الزمالك وتعرض للإيقاف في المباراة المقبلة أمام بتروجت كما حصل النقاز على إنذار بعد اعتراضه خلال المباراة في إحدى الكرات.

وتنص لائحة الزمالك على توقيع غرامة مالية على اللاعب الذي يحصل على إنذار أو يتعرض للطرد في أي مباراة.

وسبق للزمالك تغريم الثنائي التونسي من قبل كما تعرض محمد عبدالغني لنفس العقوبة بعد طرده في مباراة الإنتاج الحربى وايقافه ثلاث مباريات.

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