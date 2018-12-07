عاجل.. بن حليب في القاهرة خلال ساعات لحسم انتقاله للأهلي

يصل إلى مطار القاهرة خلال الساعات المقبلة، المغربي محمود بن حليب مهاجم الرجاء المغربي، للتفاوض حول انتقاله إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





وكان مسئولو النادي الأهلي قد أبدوا رغبتهم في التعاقد مع بنحليب لدعم هجوم الفريق الأحمر بعد تألقه في كأس الاتحاد الإفريقي وتتويجه هدافا للبطولة في هذه النسخة برصيد ١٢ هدف.





وتوصل الأهلي إلى اتفاق مع الرجاء المغربي للحصول على خدمات بن حليب مقابل ٢ مليون دولار، لكن يتبقى اتفاق مسئولو القلعة الحمراء مع اللاعب حول راتبه السنوي.



