5 فوائد صحية لإضافة التوابل الحارة إلي الأطعمة.. ابرزها "إطالة العمر"

توصلت دراسة جديدة، أجرتها الأكاديمية الصينية للعلوم، إلي ارتباط الأكل الذي يحتوي على التوابل بانخفاض احتمالات الوفاة المبكرة بسبب السرطان وأمراض الجهاز التنفسي والقلب.









فوائد صحية لإضافة التوابل الحارة إلي الأطعمة





ويرتبط أكل التوابل الحارّة بانخفاض خطر الوفاة الناجمة عن أمراض خطيرة، و ارتباط أكل التوابل الحارّة يومياً يقي من أمراض خطيرة، حيث يعتبر الفلفل الأحمر الحار صديقاً للأوعية الدموية والشرايين.









إليك أهم فوائد أكل الأطعمة الحارّة:





1- أكل التوابل الحارّة وسيلة لخفض الوزن وزيادة حرق السعرات الحرارية.





2- تساعد التوابل الحارّة على التخلص من انسداد الأنف الذي يحدث عند وجود مشاكل في الجيوب الأنفية.





3- تحتوي التوابل الحارّة على عناصر طبيعية تقتل خلايا السرطان.





4- بعض التوابل مثل الزنجبيل والكركم تخفّف الإحساس بالأوجاع، كما توجد أدلة على أن الفلفل الحار يزيد إنتاج هرمونات الدوبامين الذي يخفّف الألم ويعزّز الإحساس بالسعادة.



