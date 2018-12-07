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مواجهة صعبة للعين أمام الوصل في كأس الإمارات

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 01:03 م
مواجهة صعبة للعين أمام الوصل في كأس الإمارات
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متابعات
 
تنطلق الجمعة مباريات دور 16 لمسابقة كأس رئيس دولة الإمارات 2018-2019، بإقامة مباراتين تجمع الأولى فريقي دبا والوحدة بإستاد مكتوم بن راشد بدبي، فيما تجمع المباراة الثانية فريقي العين والوصل بإستاد آل نهيان في العاصمة أبوظبي.

وتتواصل مباريات دور 16 يوم السبت، بإقامة 4 مباريات تجمع الفجيرة مع عجمان بإستاد نادي الإمارات برأس الخيمة الساعة، والظفرة مع دبا الحصن بإستاد بني ياس بمنطقة الشامخة الساعة، والشارقة مع الجزيرة بإستاد زعبيل بدبي، وحتا مع الإمارات بإستاد كلباء الساعة.

وتختتم مباريات دور 16 لأغلى الكؤوس الأحد المقبل، عندما يلتقي بني ياس مع النصر بإستاد خالد بن محمد بنادي الشارقة الساعة، وشباب الأهلي دبي مع اتحاد كلباء بإستاد راشد بن سعيد بنادي عجمان الساعة.
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