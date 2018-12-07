فرج عامر يوجه رسالة للاعبي سموحة قبل مواجهة الاتحاد

وجه المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة رسالة إلى لاعبي فريقه قبل مواجهة اليوم أمام الاتحاد السكندري في دور الستة عشر من كأس مصر.





وكتب عامر على حسابه الشخصي بموقع التواصل "فيسبوك" :"نصيحتي التي وجهتها وتمنيتها من لاعبي سموحة اليوم الالتزام بالروح الرياضية وعدم الاعتراض علي قرارات الحكم والحفاظ علي الروح الرياضية ،وبذل المجهود والتركيز في التمتع والامتاع بلعب كرة قدم جميلة وذلك في دربي الاسكندرية اليوم السابعة مساءا".



