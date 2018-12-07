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الإعلان عن فحص تجريبي لكشف السرطان في 10 دقائق فقط

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 12:51 م
الإعلان عن فحص تجريبي لكشف السرطان في 10 دقائق فقط
فحص تجريبي لكشف السرطان في 10 دقائق فقط
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اعلن باحثون من جامعة كوينزلاند الأسترالية، عن توصلهم، لاختباراً يستطيع كشف السرطان خلال 10 دقائق فقط.

تعتمد طريقة الفحص التي لا تزال تجريبية على سمات في الشفرة الوراثية (دي إن إيه) تبين أنها مشتركة بين جميع أنواع السرطان.

وأظهرت التجارب التي أجراها فريق البحث تشابهاً في أحد السمات بين الدي إن إيه لسرطان الثدي والقولون والبروستاتا والغدد الليمفاوية. وتبين أن نسبة دقة الفحص تصل إلى 90 بالمائة، بعد تجربته على 200 عينة دم.

وبحسب التقرير الذي نشرته دورية "نيتشر كوميونيكيشن"، يعتمد الفحص على استخدام جسيمات متناهية الصغر "نانو" من الذهب، والتي تتحد مع أنسجة السرطان ويتغير لونها، ويمكن رؤية تغير اللون في الماء بالعين المجرّدة، وهي سمة تجعل الفحص سهلاً وقليل التكلفة.

وأجرى الباحثون تجارب عديدة أثبتت وجود سمات مشتركة بين استجابة الدي إن إيه للسرطان أياً كان نوعه.
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