"سعفان": يكلف 3 قيادات جديدة بالقوى العاملة‎

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، 3 قرارات للقيام بعمل في بعض الوظائف القيادية الشاغرة لحين الإعلان عنها وفقا لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.





وتضمن القرار الأول تكليف هويدا محمود ذكي، مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بمديرية القوى العاملة بالقاهرة للقيام بعمل وكيل المديرية.





ونص القرار الثاني علي تكليف ياسمين محمود السيد، كبير باحثين للقيام بعمل المدير العام للإدارة العامة لعلاقات العمل بالوزارة ، والقرار الثالث، بتكيف مجدي محمد عبد العزيز للقيام بعمل المدير العام للإدارة العامة لمعلومات سوق العمل.





يذكر أن منصب مدير مديرية القوي العاملة بالقاهرة "وكيل أول" ويشغله حاليا خالد المصري، ومنصب وكيل المديرية "وكيل وزارة" يشغله حاليا هويدا محمود ذكي مدير عام الشئون القانونية.



