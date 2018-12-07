تحديث فترة الظهيرة.. أسعار الذهب اليوم 7-12-2018 في مصر بدون مصنعية

في إطار الخدمات التي تقدمها "بوابة الفجر الإلكترونية" لقرائها، تقدم البوابة، تقرير دوري ومتجدد بأسعار الذهب اليوم الجمعة 7/12/2018، حيث تقدم بوابة الفجر في هذا التقرير أسعار المعدن الأصفر بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في مصر.





يتم تحديث سعر الجنيه الذهب باستمرار





ويحتوي أيضا التقرير علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في أسعار الذهب اليوم 7-12-2018 في مصر وفي الأيام السابقة في سوق الذهب المصري.





متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة فى مصر بعملة الجنيه المصري اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 6 ديسمبر 713.31 624.16 534.99 416.10 356.65 5 ديسمبر 713.86 624.64 535.40 416.42 356.93 4 ديسمبر 713.35 624.20 535.02 416.12 356.68 3 ديسمبر 709.24 620.60 531.94 413.73 354.62 2 ديسمبر 701.61 613.92 526.21 409.27 350.80 1 ديسمبر 704.44 616.40 528.34 410.93 352.22 30 نوفمبر 703.86 615.89 527.90 410.59 351.93 29 نوفمبر 705.13 617.01 528.86 411.33 352.57 28 نوفمبر 703.71 615.76 527.79 410.50 351.86 27 نوفمبر 700.13 612.62 525.10 408.41 350.06



ويتم متابعة أسعار الذهب اليوم في مصر مرة كل 12 ساعة يوميا.





أسعار الذهب اليوم الجمعة 7 ديسمبر 2018





الجدول التالي يوضح أسعار الذهب اليوم الجمعة 7 ديسمبر 2018، وسعر الجنيه الذهب بالجنية المصري.





متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 704 إلى 706 عيار 22 645 إلى 647 عيار 21 616 إلى 618 عيار 18 528 إلى 530 عيار 14 411 إلى 412 عيار 12 352 إلى 353 الاونصة 21,894 إلى 21,965 الجنيه الذهب 4,928 إلى 4,944 الكيلو 704,000 إلى 706,286



أخر تحديث لأسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر بتاريخ 7 ديسمبر 2018 - 11:09 AM بتوقيت القاهرة







