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تحديث فترة الظهيرة.. أسعار الذهب اليوم 7-12-2018 في مصر بدون مصنعية

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 11:39 ص
تحديث فترة الظهيرة.. أسعار الذهب اليوم 7-12-2018 في مصر بدون مصنعية
أسعار الذهب.. تحديث فترة الظهيرة
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في إطار الخدمات التي تقدمها "بوابة الفجر الإلكترونية" لقرائها، تقدم البوابة، تقرير دوري ومتجدد بأسعار الذهب اليوم الجمعة 7/12/2018، حيث تقدم بوابة الفجر في هذا التقرير أسعار المعدن الأصفر بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في مصر.

يتم تحديث سعر الجنيه الذهب باستمرار

ويحتوي أيضا التقرير علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في أسعار الذهب اليوم 7-12-2018 في مصر وفي الأيام السابقة في سوق الذهب المصري.

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة فى مصر بعملة الجنيه المصري
اليومعيار 24عيار 21عيار 18عيار 14عيار 12
6 ديسمبر713.31624.16534.99416.10356.65
5 ديسمبر713.86624.64535.40416.42356.93
4 ديسمبر713.35624.20535.02416.12356.68
3 ديسمبر709.24620.60531.94413.73354.62
2 ديسمبر701.61613.92526.21409.27350.80
1 ديسمبر704.44616.40528.34410.93352.22
30 نوفمبر703.86615.89527.90410.59351.93
29 نوفمبر705.13617.01528.86411.33352.57
28 نوفمبر703.71615.76527.79410.50351.86
27 نوفمبر700.13612.62525.10408.41350.06

ويتم متابعة أسعار الذهب اليوم في مصر مرة كل 12 ساعة يوميا.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 7 ديسمبر 2018

الجدول التالي يوضح أسعار الذهب اليوم الجمعة 7 ديسمبر 2018، وسعر الجنيه الذهب بالجنية المصري.

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24704 إلى 706
عيار 22645 إلى 647
عيار 21616 إلى 618
عيار 18528 إلى 530
عيار 14411 إلى 412
عيار 12352 إلى 353
الاونصة21,894 إلى 21,965
الجنيه الذهب4,928 إلى 4,944
الكيلو704,000 إلى 706,286

أخر تحديث لأسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر بتاريخ 7 ديسمبر 2018 - 11:09 AM بتوقيت القاهرة


العوامل المؤثرة على أسعار الذهب في العالم

تخضع أسعار الذهب على مستوى العالم لعدة عوامل التي تحدد ارتفاعها وانخفاضها من اهم هذه العوامل التي تؤثر على أسعار الذهب هي العرض والطلب، ويوجد مؤثر آخر عليها وهو سعر الدولار فى السوق المصرية سواء لدى البنوك والمصارف الرسمية أو لدى الصرافات، وكذلك سعر أوقية الذهب عالميا.

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