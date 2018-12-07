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استاد القاهرة يستضيف ماراثون للأسوياء ومتحدي الإعاقة برعاية وزارة الرياضة

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 11:40 ص
استاد القاهرة يستضيف ماراثون للأسوياء ومتحدي الإعاقة برعاية وزارة الرياضة
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الفجر الرياضي
 
أقيم اليوم ماراثون للأسوياء ومتحدي الإعاقة داخل هئية استاد القاهرة الدولي بحضور اللواء إسماعيل الفار رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، تحت رعاية وتنظيم وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

يأتي ماراثون استاد القاهرة في إطار فاعليات مشروع الرياضة من أجل التنمية (وجهة مصر 2030) بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وتضمنت فاعليات المشروع عدد من الأنشطة على مدار 3 أيام في عدة محافظات 

شهد الماراثون حضور مكثف من مختلف الفئات وحرص الكثير من الشباب على التواجد والمشاركة في الماراثون 8 كم للأسوياء وماراثون 2 كم لمتحدي الإعاقة داخل هيئة استاد القاهرة الدولي

 
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