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إليسا توضح حقيقة إصابة شقيقتها بالسرطان

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 11:37 ص
إليسا توضح حقيقة إصابة شقيقتها بالسرطان
إليسا
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الفجر الفني
 

أعلنت الفنانة اللبنانية ​اليسا​ أن شقيقتها أصيبت بمرض السرطان، واتى حديثها خلال بث مباشر عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي من ندوة تواجدت فيها في الأردن.

 

الجدير ذكره أن إليسا كانت قد أصيبت مؤخرا بهذا المرض وتعافت منه، وقد أصدرت ألبومها "​الى كل اللي بيحبونيي" الذي تضمّن 16 أغنية، وما زال يلاقي رواجا كبيرا ونسب مشاهدة عالية عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.

 

وشكّل كليب أغنية "الى كل اللي بيحبوني" صدمة غير متوقعة للجمهور حيث أنها أعلنت حينها من خلاله إصابتها بهذا المرض.

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