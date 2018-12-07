محكمة كندية تنظر في إطلاق سراح المديرة المالية لهواوي بكفالة





تمثل المديرة المالية لشركة هواوي الصينية العملاقة للتكنولوجيا، المحتجزة في كندا، أمام محكمة في فانكوفر اليوم الجمعة، لنظر إطلاق سراحها بكفالة بينما تنتظر احتمال ترحيلها إلى الولايات المتحدة.





وألقت الشرطة الكندية القبض على منغ وان تشو (46 عاماً)، المديرة المالية للشركة وابنة مؤسسها في الأول من ديسمبر بناء على طلب من الولايات المتحدة.





وقالت مصادر مطلعة على التحقيق، إن احتجازها، الذي أعلنت السلطات الكندية عنه مساء الأربعاء، جاء في إطار تحقيق أمريكي بشأن مزاعم بالتخطيط لاستخدام النظام المصرفي العالمي للالتفاف حول العقوبات الأمريكية على إيران.





وأدى نبأ القبض على المسؤولة التنفيذية الصينية لاضطراب أسواق الأسهم العالمية، خشية أن يؤدي ذلك إلى تصعيد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، بعد هدنة اتفق عليها الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في الأرجنتين يوم السبت.





وقال مسؤولان أمريكيان أمس الخميس، إن ترامب لم يكن يعلم بالنبأ مسبقاً، ويبدو هذا التصريح محاولة للحيلولة دون تعثر المحادثات الرامية لحل النزاع التجاري بسبب هذه القضية.





ولا تزال التفاصيل قليلة في القضية التي تنظرها المحكمة العليا في مقاطعة كولومبيا البريطانية.





وامتنعت وزارة العدل الكندية عن ذكر تفاصيل بشأن القضية، وحصلت منغ على قرار بحظر النشر وهو ما قيد قدرة وسائل الإعلام على تغطية الأدلة أو الوثائق المقدمة في المحكمة.





وأكدت هواوي القبض على منغ وقالت يوم الأربعاء، إن "الشركة ليس لديها سوى القليل جداً من المعلومات بشأن الاتهامات، وليس لديها علم بأي مخالفة ارتكبتها السيدة منغ".





وامتنع متحدث باسم الشركة عن التعقيب أمس الخميس، وقال إن البيان الصادر يوم الأربعاء ما زال سارياً.





وتواجه هواوي، التي يقدر عدد موظفيها في كندا بنحو ألف شخص، تدقيقاً شديداً في العديد من البلدان الغربية بشأن صلتها بالحكومة الصينية، ويرجع ذلك إلى مخاوف من أن تكون بكين تستغلها في التجسس.