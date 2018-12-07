قرار عاجل من الشرطة الفرنسية للتصدي لاحتجاجات السترات الصفراء





أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، أنه سيتم نشر نحو 89 ألفاً من رجال الأمن في أنحاء البلاد؛ استعداداً لاحتجاجات غد السبت، منهم ثمانية آلاف في باريس، فضلاً عن نشر عربات مدرعة في الشوارع.





وبحسب وكالة "رويترز"، قال فيليب لقناة تليفزيون "تي. إف"، أمس الخميس: "نواجه أناساً لم يأتوا إلى هنا للاحتجاج بل للتحطيم ونود أن يكون لدينا الوسائل التي تكبح جماحهم".





وعدل الوزير رقم قوات الأمن الذي ذكر في وقت سابق وهو 65 ألف شرطي.





فيليب أضاف أنه سيتم استخدام نحو عشر عربات مدرعة تابعة لقوات الدرك، وهي المرة الأولى التي تستخدم فيها تلك العربات منذ عام 2005 عندما اندلعت أعمال شغب في ضواحي باريس.





ولم تتوقف المحنة التي تعيشها الحكومة الفرنسية عند حاجز السترات الصفراء فحسب؛ إذ إن طلاب المدارس الثانوية قرروا أيضاً بدء حركة احتجاجية.





وتشهد عدة مدارس ثانوية في فرنسا منذ أكثر من ثلاثة أيام حركة احتجاجية، حيث عمد بعض الطلاب على إقفال مدارسهم واضعين الحواجز أمام الأبواب، في حين عمد بعضهم إلى حرق سلات المهملات أمام المباني المدرسية الحكومية.





ويحتج الطلاب على غلاء أسعار المعيشة وغلاء الإيجارات، خاصة في المدن الكبيرة؛ حيث يعانون لكي يحصلوا على سكن قريب من مدارسهم، ويحتجون أيضاً على "تجاهل" الحكومة لحقوقهم ووضعهم.





وبحسب صحيفة لوموند فقد أغلق الطلاب في فرنسا أمس الخميس 150 مدرسة ثانوية على الأقل؛ وذلك لثالث يوم على التوالي منذ بدء الاحتجاج.





وقالت لوموند بإن مركز جامعة السوربون في باريس تم إقفاله هذا الصباح بعد أن حاولت مجموعة من الطلاب الدخول بالقوة.



