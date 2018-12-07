سبر آراء نوايا التصويت: الشاهد و النهضة يتفوقان على السبسي و النداء

أعلنت مؤسسة سيغما كونساي لسبر الآراء عن آخر نتائجها لشهر نوفمبر (29 نوفمبر -6 ديسمبر)، الخاصة بنوايا التصويت في الإنتخابات التشريعية و الرئاسية المرتقبة.





وقد احتل يوسف الشاهد المرتبة الأولى في نوايا التصويت بالإنتخابات الرئاسية، بنسبة 17.9 بالمائة يليه الباجي قايد السبسي بـ 15.4 بالمائة، وقيس سعيد بنسبة 14.8 بالمائة ثم المنصف المرزوقي بـ11 بالمائة.





كما تصدرت حركة النهضة نوايا التصويت بالإنتخابات التشريعية، بنسبة 36.1 بالمائة تليها حركة نداء تونس بنسبة 29.8 بالمائة ثم الجبهة الشعبية بنسبة 6.7 بالمائة.



