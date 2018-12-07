عاجل.. بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن عودة نجم الفريق للمباريات

انتظم النيجيري جونيور أجايي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، صباح اليوم الجمعة في تدريبات الفريق الجماعية بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الداخلي للركبة والتي تعرض للإصابة في مباراة تاونشيب التي أقيمت في بتسوانا ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا في نسختها الماضية.





وشارك أجايي اليوم في التقسيمة الفنية التي شهدها مران الفريق اليوم على ملعب التتش بالجزيرة بعدما بدأت مسألة الدفع التدريجي به في تدريبات الكرة طوال الفترة الماضية قبل انتظامه اليوم بشكل طبيعي في التقسيمة.



