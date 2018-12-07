أبرزها "الحكومة تعلن عن وظائف خالية بهذه الجهات" .. 4 أشياء حدثت وأنت نائم

شهدت الساحة العامة سواء المحلية أو العالمية، خلال الساعات القليلة الماضية، أحداث هامة سعيدة وحزينة، أبرزها؛ غلق جزئي لـ كوبري أكتوبر لمدة 3 أيام، واغتيال قيادي بارز في تيار مقتدى الصدر.

الحكومة تعلن عن وظائف خالية بهذه الجهات

أعلنت الحكومة عبر موقعها الرسمي على الإنترنت عن عدد من الوظائف بالجهات الأتية:- بمديرية التنظيم والإدارية ببني سويف والمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والهيئة العامة للأرصاد الجوية والهيئة العامة للسلع التموينية والهيئة العامة للنقل النهري والهيئة المصرية العامة للكتاب والهيئة المصرية للمواصفات والجودة وهيئة سلامة الملاحة.

وأيضَا بجامعات الإسكندرية والفيوم والمنصورة وبنها وحلوان وعين شمس وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وديوان عام التعمير وديوان عام محافظة سوهاج وقطاع التأمينات الاجتماعية وهيئة المواد النووية ومديرية الزراعة بسوهاح ومديرية التنظيم والإدارة بالإسكندرية ووزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة التموين.

لأعمال الصيانة.. غلق جزئي لـ كوبري أكتوبر لمدة 3 أيام

قامت الإدارة العامة للمرور بالجيزة، بإغلاق كوبري أكتوبر، بشكل جزئي، للقيام أعمال صيانة الفواصل العرضية والأسوار المعدنية الخاصة بالكوبري.

وتجرى أعمال الصيانة بنطاق محافظة الجيزة لمدة 3 أيام، وسيتم ترك حارة مرورية لحركة سير السيارات، بدء من الساعة 12 ليلا حتى 5 صباح اﻷحد المقبل.

اغتيال قيادي بارز في تيار مقتدى الصدر

أفادت مصادر في العاصمة العراقية بغداد، باغتيال قيادي من “سرايا السلام” التابع للتيار الصدري الذي يتزعمه رجل الدين البارز مقتدى الصدر.

وقال المراسل إن مسلحا يستقل دراجة نارية أطلق النار على حسين الحجامي، القيادي في سرايا السلام، في منطقة الشعلة شمالي غرب بغداد.

زلزال قوي يضرب جزر لويالتي

ضرب زلزال بقوة 6.2 على مقياس ريختر جزر لويالتي قرب كاليدونيا الجديدة في جنوب المحيط الهادي.

وأكدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال وقع على عمق 26 كيلو مترا وعلى بعد نحو 189 كيلو مترا شرقي وجنوب شرقي تاديني في جزر لويالتي.

في حين لم تصدر تحذيرات من مركز التحذير من موجات المد في المحيط الهادي.