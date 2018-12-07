اليعقوبي: الاقتطاع من رواتب الاساتذة غير قانوني

إعتبر كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي باتحاد الشغل لسعد اليعقوبي بأن الإ قتطاع من رواتب الأساتذة، غير القانوني باعتبار أن تأجيل الإمتحانات ليس امتناعا عن العمل، حسب رأيه.





وأعلن اليعقوبي عن اعتزام توجيه طلب يوم الغد إلى المكتب التنفيذي لعقد هيئة إدارية لاتخاذ قرارات جديدة، مشيرا في الآن ذاته إلى أن اعتصامات الأساتذة بداية من اليوم لا يعني تعليق الدروس.



