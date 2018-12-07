اليعقوبي: الاقتطاع من رواتب الاساتذة غير قانوني
الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 11:17 صمروى الجلاصي
إعتبركاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي باتحاد الشغل لسعد اليعقوبي بأن الإقتطاع من رواتب الأساتذة، غير القانوني باعتبار أن تأجيل الإمتحانات ليس امتناعا عن العمل، حسب رأيه.
وأعلن اليعقوبي عن اعتزام توجيه طلب يوم الغد إلى المكتب التنفيذي لعقد هيئة إدارية لاتخاذ قرارات جديدة، مشيرا في الآن ذاته إلى أن اعتصامات الأساتذة بداية من اليوم لا يعني تعليق الدروس.
كما أفاد لسعد اليعقوبي بأن الأساتذة سيعتصمون أمام مقرات المندوبيات الجهوية وفي الشارع، رغم شروع وزارة التربية في غلقها.
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