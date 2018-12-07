الأهلي يدرس إقامة مركز للعلاج الطبيعي وتأهيل المصابين بالشيخ زايد

تلقي النادي الأهلي، عرضا من مسئولي مركز آدم فيتال، لعلاج اللاعبين المصابين بدبي، خلال الموسم الجاري، مما تسبب في خسارة الفريق لنهائي أمم إفريقيا، أمام الترجي التونسي بنتيجة 3-4، والخروج من بطولة زايد للأندية الأبطال، أمام الوصل الإماراتي بدور الـ 16.

واللاعبون المصابون هم: علي معلول الظهير الأيسر وجونيور آجايي لاعب الوسط المهاجم وأحمد فتحي الظهير الأيمن وهشام محمد لاعب الوسط، ومحمد نجيب مدافع الفريق.

وتلقي عماد متعب ومحمد أبوتريكة ووليد سليمان وشريف عبد الفضيل، العلاج في المركز بدبي، أثناء تعرضهم للإصابة، مما جعلهم يعودوا بقوة للمشاركة في المباريات.

وقام الدكتور محمد ادم رئيس المركز وهشام المهدي أخصائي التاهيل، بعرض الأمر علي خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي الأهلي، خلال رئاسته لبعثة فريق الكرة بالإمارات، بإقامة فرع بالقلعة الحمراء، للمساهمة في علاج المصابين الرياضيين.

ويقوم خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي الأهلي، بعرض الأمر علي مجلس الإدارة، لإقامة مركز للعلاج الطبيعي وتأهيل المصابين، بفرع الشيخ زايد.