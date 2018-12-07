الاحد القادم.. مؤتمر صحفي للإعلان عن اشهار الاتحاد المصري لـ "ستريت ورك اوت " وتنظيم بطولة العالم

بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي يشهد مسرح الوزارة في تمام الساعة الخامسة مساء المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن اشهار الاتحاد المصري لستريت ورك اوت وإعلان تنظيم مصر لبطولة العالم ديسمبر الجاري بمشاركة 20 دولة و بحضور كبار النقاد الرياضيين والشخصيات العامة بالوسط الرياضي المصري.

وتعتبر رياضة ستريت وورك اوت "street workout"رياضة جديدة بدأت تفرض نفسها، ويكثر الاقبال عليها من قبل الشباب وتمارس في الهواء الطلق وخصوصا في الحدائق العامة.

واللعبة عبارة عن نظام من التمارين في عدة مستويات من الجهد المبذول التي تساعد على تعزيز الصحة وتطوير القوة والقدرة على التحمل، وتعتمد على استخدام وزن الجسم لتدريب قوة العضلات واللياقة البدنية واستخدام وزن الجسم لتدريب قوة العضلات واللياقة البدنية.

ويعتمد الاعبين على إظهار مؤهلاتهم الرياضية وخفة الجسم من خلال ممارستها سواء على الارض، او على قضبان مثبتة على شكل مرمى كرة القدم، ليقوم اللاعب بالتفنن في تجسيد حركات فنية، تتطلب جرأة ولياقة بدنية .