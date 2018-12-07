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تدريبات استشفائية للأساسيين في الأهلي.. وفتحي والشناوي ومعلول يواصلون التأهيل

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 10:47 ص
تدريبات استشفائية للأساسيين في الأهلي.. وفتحي والشناوي ومعلول يواصلون التأهيل
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علي نبوي
 
خاض لاعبو الأهلي الذين شاركوا في مباراة الجونة أمس الأول الأربعاء، تدريبات استشفائية صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.

وبدأ الأهلي تدريباته صباح اليوم؛ استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها بعد غدٍ الأحد ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وأدت المجموعة التي شاركت أمام الجونة تدريبات بدنية خفيفة في إطار البرنامج الاستشفائي الموضوع لها عقب المباراة.

وواصل الثلاثي أحمد فتحي ومحمد الشناوي وعلي معلول، تنفيذ برنامجهم التأهيلي على هامش مران، حيث وخاض الثلاثي تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب، في إطار برنامجهم للتعافي من الإصابة.

ويعاني محمد الشناوي وعلي معلول من الإصابة بمزق في العضلة الضامة، في حين يعاني أحمد فتحي من الإصابة بمزق في العضلة الأمامية.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش بعد غد الأحد، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

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