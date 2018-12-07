مسار إجباري تحتفل بألبومها الجديد بالإسكندرية

تحتفل اليوم فرقة مسار إجباري بإطلاق ألبومها الغنائي الجديد "الألبوم" وسط جمهورها السكندري على المسرح الكبير في مكتبة الإسكندرية عبر حفلتين متتاليتين، في الرابعة والنصف والثامنة مساء.
وتقدم مسار إجباري العرض اللايف الأول لأغنيات ألبومها الثالث في مسيرتها الغنائية الممتدة لقرابة 12 سنة، ويضم "الألبوم" في جعبته 10 أغنيات مختلفة، ظهرت كل منها بشكل فيديو كليب مصور، كما تحمل كل أغنية شخصية موسيقية مغايرة عن "ستايل" مسار إجباري المعتاد خلال ألبوميها الماضيين، "تقع وتقوم" و"اقرا الخبر"، منها "نضرني زين" بطريقتها البدوية" و"فاكرة" بلمستها الرومانسية، بجانب ديو "كائن فضائي" بمشاركة فرقة MTM إضافة إلى أغنيتين تم إصدارهما من قبل بشكل "أغاني منفردة" وهما "مطلوب حبيب" و"مساومات".