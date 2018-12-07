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حالة الطقس اليوم الجمعة 7-12-2018 في مصر

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 09:56 ص
حالة الطقس اليوم الجمعة 7-12-2018 في مصر
حالة الطقس اليوم الجمعة 7-12-2018 في مصر
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يتابع الكثير من الأشخاص، حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة الفجر الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الجمعة 7/12/2018  في جمهورية مصر العربية؛ وفقًا لما أعلنه خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم الجمعة 7-12-2018 في مصر 

يسود اليوم الجمعة طقس مائل للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب الصعيد نهارا، بارد ليلا، مع استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري وسيناء قد تمتد إلى القاهرة.

حالة الطقس اليوم الجمعة في مصر 

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية في البحرين المتوسط والأحمر.

وقد أعلنت الأجهزة التنفيذية رفع حالة الاستعداد للقصوى، بعد تحذيرات الأرصاد الجوية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 7 ديسمبر 2018

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 7/12/2018 على مدن جمهورية مصر العربية:



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