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نجم الزمالك مطلوب في الدوري السعودي

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 09:56 ص
نجم الزمالك مطلوب في الدوري السعودي
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الفجر الرياضي
 
دخل نادي الشعلة السعودي في مفاوضات جادة مع أيمن حفني لاعب الزمالك، تمهيدا للانضمام لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ويعاني أيمن حفني من التجميد في الفترة الأخيرة في ظل اعتماد الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس على الثلاثي أوباما وكهربا وإبراهيم حسن.

يذكر أن يقود فريق الشعلة فنيا خالد جلال المدير الفنى الأسبق لفريق الزمالك والذى يثق تمامًا فى قدرات اللاعب وإمكانيته على العطاء وصنع الفارق مع فريقه الحالى .
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