



سعر الدولار في البنك العربي الافريقي





استقر سعر الدولار الامريكي في تعاملات البنك العربي الافريقي خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الجمعن وجاء سعر الدولار في البنك الافريقي على النحو التالي:

17.86 جنيها للشراء

17.96 جنيها للبيع





سعر الدولار في البنك المركزي

استقر سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الجمعة حسث سجل سعر الدولار نحو 17.85 جنيها، و17.95 جنيها للبيع.





اعلى سعر لشراء الدولار





سجل مصرف ابو ظبي الاسلامى اعلى سعر لشراء الدولار خلال التعاملات الصباحية اليوم الجمعة ختام تعاملات الاسبوع حيث سجل سعر الدولار في بنك ابو ظبي الاسلامي نحو 17.89 جنيها، بينما كان اقل سعر لبيع الدولار في البنك الاهلى المصري بنحو 17.88 جنيها.





سعر الدولار في بنك كريدى اجريكول





استقر سعر صرف الدولار استقراره في بنك مريدى اجريكول احد اهم البنوك الخاصة العاملة في السوق المصري حيث سجل الدولار الامريكي نحو 17.86 جنيها، 17.96 جنيها للبيع في ختام تعاملات الاسبوع اليوم الجمعة.









سعر الدولار في بنك الاسكندرية





سجل سعر شراء الدولار نحو 17.86 جنيها

سجل سعر بيع الدولار نحو 17.96 جنيها





سعر الدولار اليوم الجمعة 7 ديسمبر 2018 في البنوك الرسمية واعلى سعر للشراء - التعاملات الصباحية





واصل سعر الدولار الامريكي استقراره خلال التعاملات الصباحية اليوم الجمعة والتي تعد ختام التعاملات الاسبوعية للبنوك ، حيث تفتح البنوك الرسمية ابوابها يومى الجمعة والسبت لبيع وشراء العملات فقط، وكان سعر الدولار قد شهد حالة من التباين الطفيف خلال ختام التعاملات المسائية امس الاربعاء، وتقدم بوابة الفجر الالكترونية اسعار صرف الدولار واعلى سعر للشراء في البنوك الرسمية اليوم الجمعة 7 ديسمبر 2018 وجاءت كالاتي: