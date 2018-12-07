التفاصيل الكاملة لعودة رمضان صبحي للأهلي خلال ساعات

اقترب رمضان صبحي، لاعب الأهلي السابق وهدرسفيلد الإنجليزي، إلى العودة للقلعة الحمراء مرة أخرى، بعدما توصل مسئولو الأحمر لاتفاق رسمي مع مسئولي النادي الإنجليزي لضم اللاعب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وتواصل مسئولو الأهلي مع رمضان خلال الفترة الأخيرة وحصلوا على موافقته للعودة إلى القلعة الحمراء، في الميركاتو الشتوي المقبل.

وانهى مسئولو الأهلي صفقة عودة رمضان صبحي إلى الأهلي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، وستتكلف ما يقارب الـ20 مليون جنيه، ما بين قيمة ما سيحصل عليه فريق هدرسيفلد مقابل الإعارة وقيمة مستحقات اللاعب المادية خلال الـ6 أشهر.