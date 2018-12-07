واس - السعودية| المملكة تقدم 100 مليون يورو لمجموعة دول الساحل الأفريقي

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قالت وكالة الأنباء السعودية، إن المملكة تعهدت بمبلغ 100 مليون يورو (113.7 مليون دولار) لدعم برامج الاستثمارات ذات الأولوية في مجموعة دول الساحل الأفريقي الخمس.





وذكرت الوكالة، أن وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان، أعلن عن مبلغ المساعدات خلال افتتاح مؤتمر تنسيق الشركاء والمانحين لتمويل برنامج الاستثمارات ذات الأولوية لمجموعة دول الساحل في العاصمة الموريتانية نواكشوط.





وتضم المجموعة إلى جانب موريتانيا كلاً من بوركينا فاسو، وتشاد، ومالي، والنيجر.