الطقس اليوم الجمعة.. الأرصاد: هذه الأماكن تتعرض لسقوط أمطار وعواصف رعدية

توقع خبراء الأرصاد، اليوم الجمعة، استمرار التقلبات الجوية في حالة الطقس، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار التي يصاحبها الرعد ونشاط زائد للرياح، على السواحل الشمالية والوجه البحري وسيناء قد تمتد إلى القاهرة، مما يزيد الإحساس ببرودة الجو .





الأرصاد تكشف عن موعد انكسار الموجة الباردة وتحسن الطقس





وأكدت هيئة الأرصاد أن موعد انكسار الموجة الباردة، سيكون غدًا السبت، حيث يبدأ التحسن في حالة الطقس، وتبدأ درجات الحرارة في معاودة الارتفاع مرة أخرى، ولكن مع استمرار تكون الشبوره المائية صباحًا، مما يقلل من الرؤية خاصة على الطرق السريعة، إلا أنها ستقل مع طلوع الشمس.





حالة الطقس اليوم الجمعة 7-12-2018





وأعلنت الأرصاد أيضًا أن حالة الطقس اليوم ستكون غير مستقرة، حيث يكون الطقس مائل للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب الصعيد نهارا ولكنه بارد ليلا.





درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 7 ديسمبر 2018





وفيما يلي، بيان بـ"درجات الحرارة" المتوقعة اليوم الجمعة 7 ديسمبر 2018، على جميع محافظات مصر.





الصغرى العظمى





القاهرة 14 19





شبين الكوم 14 19





طنطا 14 19





دمنهور 14 18





الإسكندرية 12 18





بلطيم 13 18





مطروح 12 18





السلوم 11 17





سيوة 12 19





بورسعيد 15 19





دمياط 16 19





الزقازيق 15 19





الإسماعيلية 14 20





السويس 12 20





العريش 11 20





رفح 12 19





رأس سدر 17 20





نخل 12 17





نويبع 18 20





طابا 14 17





كاترين 03 12





الطور 16 22





شرم الشيخ 17 24





الغردقة 17 24





مرسى علم 16 23





الفيوم 13 19





بنى سويف 13 19





المنيا 11 19





أسيوط 11 19





سوهاج 08 20





قنا 12 20





الأقصر 13 21





أسوان 12 22





أبوسمبل 13 22





الوادى الجديد 13 22





شلاتين 18 24





ابو رماد 19 23





راس حدربة 19 23





حلايب 19 23



