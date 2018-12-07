دوري السلة الأمريكي.. جاز يهزم روكتس

لقن يوتا جاز ضيفه هيوستون روكتس درسا قاسيا وتغلب عليه 118-91 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.





وبعد ارتفاع الفارق إلى 37 نقطة في بداية الربع الرابع فضل كوين سنايدر مدرب جاز الدفع بالبدلاء ليقلص روكتس الفارق.





وهذا هو الفوز الثاني في مباراتين لجاز على روكتس هذا الموسم بعدما خسر أمامه في جميع المواجهات الأربع في الموسم المنصرم.





وتفوق روكتس 4-1 على منافسه في قبل نهائي القسم الغربي في الموسم الماضي في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.





وبدت الأمور متكافئة بين الفريق بعد انتهاء الشوط الأول بتقدم صاحب الأرض 53-45 لكنه قدم أداء رائعا في الربع الثالث الذي تفوق فيه بفارق 27 نقطة على روكتس.





وحقق البديل ديريك فيفورز لاعب جاز رقمين مزدوجين إذ سجل 24 نقطة واستحوذ على عشر كرات مرتدة وأضاف زميله جو إنجلز 18 نقطة.





واكتفى جيمس هاردن أبرز لاعبي روكتس بتسجيل 15 نقطة من بينها ثلاث رميات حرة إذ نجح في خمس من 16 محاولة على السلة.





وقفز جاز إلى المركز 11 في القسم الغربي برصيد 13 فوزا في 26 مباراة.





وبعدما دخل الموسم وهو أحد أبرز المرشحين لإيقاف هيمنة جولدن ستيت وريورز على اللقب في آخر عامين قدم روكتس وصيف بطل القسم الغربي في الموسم الماضي أداء متواضعا.





ويحتل الفريق المركز 13 في الغرب بعد الانتصار في 11 مباراة والهزيمة 13 مرة لكنه لا يتأخر سوى بفوز واحد عن المراكز المؤهلة للأدوار الإقصائية.



