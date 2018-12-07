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عاجل.. القمران الصناعيان سعودي سات A5 وB5 وصلا إلى مدارهما

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 09:46 ص
عاجل.. القمران الصناعيان سعودي سات A5 وB5 وصلا إلى مدارهما
صورة تعبيرية
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الفجر السعودي
 

أفادت فضائية العربية، نبأ عاجل لها، بأن القمران الصناعيان السعوديان "سعودى سات 5"، وصلا إلى مدارهما.

وكان قد أطلقت المملكة العربية السعودية، قمرى استطلاع سعودى سات 5 اليوم صباح الجمعة، صنعا فى مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وفقا لرؤية المملكة 2030.
 
وأعلنت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية أول أمس الأربعاء، أنها استعدت لإطلاق القمر الاصطناعى السعودى (سعودى سات 5 B المصنوع محليًا)، عبر الصاروخ الفضائى الصينى (Long March 2D) لدعم خدمات الاستشعار عن بعد فى المملكة.

وقالت المدينة فى بيان لها نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" اليوم، إن القمر الاصطناعى السعودى "سعودى سات 5B"، يعزّز التعاون والرغبة المشتركة بين قيادتى الرياض وبكين فى دفع العلاقات الثنائية إلى مستويات أرحب وتحويلها إلى شراكة استراتيجية ذات أبعاد واسعة.

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