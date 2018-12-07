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أزهري: الإحسان مرتبة رفيعة المستوى لا يصل إليها إلا الأولياء

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 09:46 ص
أزهري: الإحسان مرتبة رفيعة المستوى لا يصل إليها إلا الأولياء
الشيخ إبراهيم رضا
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هدى عبدالرازق
 
قال الشيخ إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الإحسان مقامة إيمانية رفيعة المستوى لا يصل إليه إلا الأولياء الأنقياء، موضحًا أن الإحسان كما عرفه الرسول هو أن تعبد الله كأنما تراه، وإذا لم تراه فهو يراك.

وأشار "رضا"، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، إلى أن الإحسان تفعيل مقام المراقبة، فحيما ندرك أن الله يرانا سنخجل، ونستحي أن نفعل ما يغضبه.

وأضاف أن الإحسان في المرتبة الثالثة بعد الإسلام والإيمان في مراتب الإسلام.
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