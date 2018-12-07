شاهد.. لحظة انطلاق القمرين الصناعيين السعوديين (فيديو)





انطلق بنجاح، صباح اليوم، القمران الصناعيان السعوديان، (سعودي سات 5A، وسعودي سات 5B)، من قاعدة جيوغوان بالصين.





والقمران الصناعيان تم صناعتهما بجهود وكوادر سعودية 100٪، ويستخدمان لأغراض الاستطلاع.





أشرف على تطوير القمرين 120 خبيرًا بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وهم متخصصون في الاتصالات والهندسة الرقمية والطاقة وأنظمة التحكم والبرمجة.





ومن المقرر أن تبدأ خلال الأسابيع القادمة، وعقب وصول القمرين لمسارهما حول الأرض، تشغيل برامجهما وبدء إرسال المعلومات للأرض.





يذكر أن المملكة أطلقت 13 قمرًا صناعيًّا، كما شاركت في مهمة استكشافية للقمر شانغي 4 بالشراكة مع الصين.





وكان المشرف على معهد الفضاء والطيران سابقًا، الدكتور بدر السويدان، قال في تصريحات سابقة، إن البرنامج السعودي للأقمار بدأ في عام 2000 بإطلاق قمرين صناعيين، إلى أن وصل عدد الأقمار الصناعية إلى 13 قمرًا صناعيًّا.





وأضاف، أن السعودية بدأت بإطلاق أقمار صغيرة من أجل التجارب العلمية، إلى أن وصلت لمرحلة إطلاق أقمار أكثر تعقيدًا.







