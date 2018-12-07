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تحرير 90 مخالفة رادار في حملات مرورية بالجيزة

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 09:31 ص
تحرير 90 مخالفة رادار في حملات مرورية بالجيزة
كمين مروري
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إيمان عبد العاطي
 
شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية، لمديرية الأمن، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور، الطرق الرئيسية، المواقف العشوائية، وبنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية.

وأسفرت جهود تلك الحملة عن تحرير 1492 مخالفة انتظار خاطئ، 82 بدون قيادة، 113 بدون تسيير، 406 متنوع، 1832 نـمــوذج 125، 39 مطالع ومنازل "موقف عشوائي"، 90 تجاوز السرعة المقررة "الرادار"، وغيرها من المخالفات المرورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة لتباشر الجهات المختصة التحقيقات.
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