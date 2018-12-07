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ضبط 25 هاربا من أحكام جنائية بشارع مستشفى الصدر

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 09:23 ص
ضبط 25 هاربا من أحكام جنائية بشارع مستشفى الصدر
حملة أمنية
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إيمان عبد العاطي
 
واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية، لقطاع أمن الجيزة، حملاتها بشارع مستشفي الصدر، دائرة قسم شرطة العمرانية لإزالة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المشاة والسيارات، وضبط الخارجين عن القانون والمشتبه بهم.

وأشرف على الحملة اللواء إيهاب مختار نائب مدير أمن الجيزة، واللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وقيادات وضباط المديرية، واللواء حسن الدماطي مدير شرطة المرافق، وضباط إدارة شرطة المرافق بالإشتراك مع ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات أمن الجيزة والأمن المركزي بالجيزة ومسئولي المحافظة والحي، لرفع الإشغالات والمعوقات من الشارع وإعادة المظهر الجمالي له مرة أخري.

وتواجدت القوات بالمكان في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 2 سلاح ابيض، تاجر مخدرات، 25 جناية، 75 جزئى، 72 غرامات، 13 مخالفات، 36 مستأنف، 9 ضبط دراجات بخارية، 4 سلاح نارى، مراقب هارب، 5 مسجل خطر، ورفع 60 حالة اشغال طريق.

ووجه مدير الأمن بتعيين خدمات أمنية لملاحظة الحالة ومنع عودة الباعة الجائلين للمكان.
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