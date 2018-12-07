شاهد.. فرحة نادين لبكي بترشح فيلمها "​كفرناحوم​" لجائزة عالمية (فيديو)

أعلنت المخرجة اللبنانية نادين لبكي عن ترشيح فيلمها الجديد بعنوان "​كفرناحوم​" الى جائزة الـ "جولدن جلوب" العالمية لأفضل فيلم بلغة أجنبية.

وكتبت لبكي عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي قائلة: "إلى فريق عمل فيلم كفرناحوم الجميل، هذا لأجلكم".

كما نشرت لبكي فيديو، عبر حسابها على "إنستجرام"، يوثق لحظة تلقيها الخبر بفرحة كبيرة.

وتفتتح جوائز "غولدن غلوب" التي يختار أعضاء رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية الفائزين بها، موسم جوائز هوليوود الممتد والذي يختتم بجوائز "أوسكار" في الرابع والعشرين من شهر فبراير العام المقبل.